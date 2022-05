नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को 34 साल पुराने ‘रोज रेज’ मामले (Road Rage Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह ‘कानून का सम्मान करेंगे.’ सिद्धू महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पटियाला में थे. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “कानून का सम्मान करूंगा..’ न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर मृतक के परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया.Also Read - शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को स्पेशल CBI कोर्ट से भी मिली जमानत, दो हफ्ते में जमा कराने होंगे 2 लाख रुपये

Will submit to the majesty of law ….

हालांकि शीर्ष अदालत ने मई 2018 में सिद्धू को मामले में 'जानबूझकर चोट पहुंचाने' के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन इसने उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. वर्ष 1988 में सड़क पर हुई हाथापाई की घटना के बाद 65 वर्षीय गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी. पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, '…हमें लगता है कि रिकॉर्ड में एक त्रुटि स्पष्ट है…. इसलिए, हमने सजा के मुद्दे पर पुनर्विचार आवेदन को स्वीकार किया है। लगाए गए जुर्माने के अलावा, हम एक साल के कारावास की सजा देना उचित समझते हैं.'

#WATCH | Chandigarh: "No comment," says Congress leader Navjot Singh Sidhu upon being asked about Supreme Court sentencing him to one-year rigorous imprisonment in a three-decade-old road rage case. pic.twitter.com/tzhDo99kO0

— ANI (@ANI) May 19, 2022