Singhu Border Killing, Punjab, Amritsar, Newsअमृतसर (पंजाब): सिंघु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर एक दलित व्यक्ति लखबीर सिंह (Lakhbir Singh) की पीट-पीटकर हत्या (Sindhu Border lynching) करने के मामले में शनिवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि सिखों के निहंग से संबंधित नारायण सिंह (second accused Narayan Singh) को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु के पास अमरकोट गांव से गिरफ्तार किया. इससे पूर्व सोनीपत की एक अदालत ने इस मामले के संबंध में गिरफ्तार सरबजीत सिंह (Saravjit Singh) को शनिवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.Also Read - किसान आंदोलन स्थल के पास हत्या का मामला, कांग्रेस ने की जांच की मांग, BJP ने बताया देश का नुकसान

पंजाब के तरन तारन जिले के मजदूर लखबीर सिंह का शव शुक्रवार को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर एक अवरोधक से बंधा हुआ पाया गया था, जहां नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोग डेरा डाले हुए हैं. सिंह का एक हाथ कटा हुआ मिला और शरीर पर धारदार हथियारों के कई घाव मिले. इस वारदात के कुछ घंटों बाद निहंग सिख की तरह नीले कपड़े पहना एक व्यक्ति मीडिया के समक्ष पेश हुआ और दावा किया कि उसने सिखों के एक पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के लिए पीड़ित को सजा दी. Also Read - सिंघू बॉर्डर हत्याकांड: संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, 'निहंग ग्रुप और मारे गए व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं; हमें बदनाम करने की साजिश है'

Singhu border incident | Amritsar Rural Police arrest the second accused in the matter, Narayan Singh from Rakh Devidass Pura, Amarkot village in Punjab. pic.twitter.com/JoHyK7Du5U

— ANI (@ANI) October 16, 2021