Sonu Sood: फिल्म एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) अपने सामाजिक कामों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों उनका एक और वीडियो वायरल (Sonu Sood Video Viral) हो रहा है, जहां वह एक दुर्घटनाग्रस्त कार से घायल युवक को निकाकर अपनी गोद में लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू सूद का यह वीडियो मंगलवार रात मोगा जिले का है, जिले के कोटकपूरा बाईपास पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया था. उसी वक्त सोनू सूद (Sonu Sood Team) अपनी टीम के साथ वहां से गुजर रहे थे, एक्सीडेंट को देख उन्होंने अपनी कार रुकवाई और उसमें घायलों की मदद के लिए खुद पहुंचे.

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सोनू सूद खुद कार का दरवाजा खोलकर अंदर घायल पड़े युवक को बाहर निकालते हैं. युवक को गोद में लेकर वह जल्दी से अपनी कार में ले जाते हैं और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाते हैं. 2 मिनट के इस वीडियो को गगनदीप सिंह (@Gagan4344) नाम के यूजर्स द्वारा साझा किया गया है. वीडियो के आखिर में सोनू सूद अस्पताल में घायल युवक के साथ दिखाई देते हैं.

Accident of 2 vehicles occured in Moga. Sonu Sood himself took out the unconscious boy from the car and took him to the hospital in his car. #sonusood pic.twitter.com/BM7fjvighU

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) February 8, 2022