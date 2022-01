Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Polls 2022) की तैयारियां जोरों पर हैं. सत्ताधारी कांग्रेस (Congress) एक बार फिर चुनाव जीतना चाह रही है वहीं, विपक्षी दल भी तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाह रहे हैं. इन सबके बीच फिल्म अभिनेता सोनू सूद ( Sonu Sood) की बहन मालविका सूद (Malvika Sood) कांग्रेस में शामिल हो गईं. मालविका सूद ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह (Charanjit Singh Channi) चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा.Also Read - Yogi Adityanath: अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में ये सब जानते हैं आप?

It's a fortunate thing that a person from such a good family is coming to our party: Punjab CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/KneiWsEI97

— ANI (@ANI) January 10, 2022