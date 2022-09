पंजाब के मोहाली जिले में फेज-आठ स्थित दशहरा मैदान में कल शाम एक ऊंचा झूला टूट कर गिर जाने से करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए मोहाली के फेज-छह में स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि रविवार का अवकाश होने के कारण मेले में भीड़ थी. यह घटना वीडियो में कैद हो गई.Also Read - पीएम मोदी बोले-गरीब को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए केंद्र सरकार एक साथ 6 मोर्चों पर काम कर रही

Spinning swing falls down abruptly in Dushera grounds of Phase-8 in Mohali, Punjab. Over 16 injured, including children. Rushed to the hospital. This is unacceptable. Hope the owner of the swing is arrested. And who from Punjab Govt gave safety approvals? pic.twitter.com/e9bCUOuoLo

