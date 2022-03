Punjab News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ (Sunil Jakhar) ने रविवार कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) दिल्ली में अपनी आम आदमी (AAP) पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की छाया से बाहर निकल रहे हैं और राज्य के लिए यह अच्छा है. जाखड़ ने कहा कि यह अच्छा है, क्योंकि पंजाब को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो ‘रिमोट द्वारा संचालित’ होने के बजाय स्वतंत्र हो. हाल में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 18 सीट गईं.Also Read - Punjab Cabinet Ministers List 2022: ये हैं पंजाब के नए मंत्री, मंत्रालयों और जिम्मेदारियों के बारे में यहां जानें

Seems @BhagwantMann has come of age already

⁃much to the chagrin of AAP bosses in Delhi.

That explains the absence of even the two regents,what to talk of Supremo himself,at oath ceremony.

It’s good, as Punjab deserves a CM who’s a

खुद मुख्तियार,

than a remote controlled one. pic.twitter.com/RACNtzS67X

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) March 20, 2022