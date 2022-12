पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम: BSF ने AK-47 राइफलें, मैगजीन, पिस्टलें और कारतूस बरामद किए

Punjab, terrorism, AK rifles: पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश की घटनाएं लगातार सामने आ रहीं हैं. इसी क्रम में बीएसएफ ने आज रविवार को पंजाब के अबोहर इलाके में एके राइफलें, मैगजीन, पिस्टलें और कारतूस किए हैं. पंजाब के फाजिल्का जिले में अबोहर है. यह भारत-पाकिस्तान सीमा के पास है. फाजिल्का शहर के दक्षिण-पूर्व और श्री गंगानगर के उत्तर-पूर्व में है. बीएसएफ ने आज एक बयान जारी करते हुए बताया कि आज लगभग 12:15 बजे बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के अबोहर इलाके में दो एके 47 राइफल, 4 राइफल मैगजीन, 2 पिस्टल और 4 पिस्टल मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं.

Today at about 12:15 pm BSF troops recovered two AK 47 rifles, 4 rifle magazines, 2 pistols and 4 pistol magazines, and cartridges in Abohar area of Punjab: BSF pic.twitter.com/DGwihfoP9v — ANI (@ANI) December 11, 2022