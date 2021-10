Punjab Polls 2022: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) पर निशाना साधा. नवजोत सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को केंद्र के तीन कृषि कानूनों का ‘वास्तुकार’ बताया, जिनके खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं.Also Read - PM मोदी बोले- इन लोगों की पहचान समाजवादी नहीं, परिवारवादी की बन गई, सिर्फ अपने परिवार का भला किया

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu) की टिप्पणी सिंह के उस बयान के दो दिन बाद सामने आई कि जल्द ही वह अपना राजनीतिक दल बनाएंगे. अमरिंदर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगर किसानों के हितों से संबंधित मुद्दे का हल निकाला जाता है, तो BJP के साथ सीट बंटवारे पर विचार किया जा सकता है. पिछले महीने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि वह समान विचारधारा वाले दलों जैसे कि टूटकर बने अकाली समूहों के साथ गठबंधन पर विचार कर रहे है. Also Read - अखिलेश यादव और ओपी राजभर की पार्टी में गठबंधन, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया; सपा-सुभासपा आए साथ, यूपी में भाजपा साफ!

The Architect of 3 Black Laws … Who brought Ambani to Punjab’s Kisani … Who destroyed Punjab’s Farmers, Small traders and Labour for benefiting 1-2 Big Corporates !!#FarmLaws #FarmersProtest pic.twitter.com/Yn0FIwtmPf

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 21, 2021