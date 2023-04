ये भारत नहीं, पंजाब है... कहते हुए चेहरे पर तिरंगे का टैटू बनवाने वाली महिला को स्वर्ण मंदिर में घुसने से रोका, Video Viral

अमृतसर: गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर में एक पर्यटक लड़की को घुसने से रोक दिया गया. लड़की चेहरे पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का टैटू अपने चेहरे पर बनवाए थी. दावा है कि लड़की से कहा गया कि ये भारत नहीं, पंजाब है. लड़की का दावा है कि राष्ट्रीय ध्वज का टैटू चेहरे पर बना होने के कारण ऐसा किया गया. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पंजाब और भारत वाली कथित बात सुनी जा सकती है. स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है. वीडियो वायरल होने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने माफ़ी भी मांगी है.

इस वीडियो में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के कर्मचारी चेहरे पर राष्ट्रीय ध्वज के टैटू वाली महिला पर्यटक को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं. महिला ने दावा किया कि उसे तिरंगा टैटू की वजह से प्रवेश से वंचित कर दिया गया था. जिस सेवादार, एसजीपीसी कर्मचारी ने प्रवेश से इनकार कर दिया था, जब महिला ने कहा कि यह भारतीय ध्वज है तो उसे कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि यह पंजाब है, भारत नहीं.

40 सेकंड के वीडियो क्लिप में महिला के साथ गए दो लोगों को गार्ड से यह कहते सुना जा सकता है कि क्या स्वर्ण मंदिर भारत में नहीं है? यह पूछे जाने पर कि महिला को पवित्र मंदिर में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी गई, उन्होंने महिला के चेहरे पर बनाए गए ध्वज की ओर इशारा किया. गार्ड ने महिला और उसके साथ आए लोगों को इस घटना को अपने फोन में कैद करने से रोकने की भी कोशिश की.