Punjab: लुधियाना के उद्योगपति अपहरण केस में वांछित दो गैंगस्टर पुलिस Encounter में मारे गए, ASI घायल

Punjab : लुधियाना के उद्योगपति अपहरण मामले में वांछित दो गैंगस्टर आज बुधवार को शाम में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं. पुलिस ने कहा, एक उद्योगपति के अपहरण मामले में वांछित दो गैंगस्टर लुधियाना के के बाहरी इलाके में टिब्बा पुल के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए.पुलिस के साथ क्रॉस फायरिंग में संजू बहमन और शुभम गोपी नाम के 2 आरोपी मारे गए हैं.

विशेष सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों बदमाशों का पीछा किया. मुठभेड़ शाम 5.50 बजे लुधियाना के टिब्बा रोड पर हुई, गैंगस्टरों ने पुलिस पर पहली गोली चलाई. इसके बाद टिब्बा पुल के पास जवाबी गोलीबारी में दोनों की मौत हो गई . एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक सुखजीत सिंह भी घायल हुआ है.

लुधियाना के पुलिस आयुक्त कुलदीप चहल ने कहा कि वे उद्योगपति संभव जैन अपहरण मामले में वांछित थे. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी बदमाश मुठभेड़ में मारे गए हैं. बदमाशों की पहचान संजीव उर्फ संजू ब्राह्मण और शुभम उर्फ गोपी के रूप में हुई है.

#WATCH | Ludhiana Police Commissioner Kuldeep Singh Chahal says, “A businessman Sambhav Jain was kidnapped by a few gangsters, from Ludhiana a few days back. A ransom was demanded and after that, he was shot. He was rescued with great difficulty. Taking action, the Police have… pic.twitter.com/HnPpWWkrxK

— ANI (@ANI) November 29, 2023