Two Pakistani intruders were neutralized, Indian border, Punjab, Ferozepur, News: पंजाब में पाकिस्‍तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश होती रहती है, इनमें सबसे अधिक मादक पदार्थ के तस्‍कर और आंतकवादी होते हैं. सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force)ने कल शुक्रवार को एक ऐसी ही घुसपैठ को नाकाम कर दिया है. बीएसएफ की टीम ने इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर रहे दो पाकिस्‍तानी घुसपैठियों (Two Pakistani intruders were neutralized) को भारतीय सीमा में मार गिराया है और विस्‍तृत तलाशी अभियान जारी है. सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर यह जानकारी दी है.

Two Pakistani intruders were neutralized at the Indian border in Punjab’s Ferozepur district on July 30. A detailed search is in progress: Border Security Force Punjab Frontier pic.twitter.com/qKamyfe8AM — ANI (@ANI) July 31, 2021

सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर ने जारी एक बयान में कहा, "30 जुलाई को पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारतीय सीमा पर दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया है. अभी विस्‍तृत जानकारी सामने आना बाकी है.