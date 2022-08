Punjab, Sangrur,farmer,Expressway, VIDEO, Delhi-Amritsar-Katra Expressway: ये वीडियो है पंजाब के एक किसान के आलीशान मकान का जिसे 500 दूर शिफ्ट किया जा रहा है. पंजाब के संगरूर में एक किसान अपने 2 मंजिला घर को मौजूदा जगह से 500 फीट दूर ले जा रहा है. अब तक इस 250 फीट आगे बढ़ा दिया गया है.Also Read - पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी की 10 IPS अधिकारी करते थे खातिरदारी, जेल मंत्री की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

दरअसल, यह मकान दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा था, इसके चलते किसान अपने मकान को शिफ्ट करवा रहा है. Also Read - एक और किसान आंदोलन : लखीमपुर खीरी में आज से 75 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू, जानें क्या हैं प्रमुख मांगें

“I’m shifting this house as it was coming in the way of the Delhi-Amritsar-Katra Expressway. I was offered compensation but didn’t want to build another house. I’ve spent around Rs 1.5 Cr to build it.Right now it’s been moved by 250 feet,” says Sukhwinder Singh Sukhi, house owner pic.twitter.com/K0GNOo2SK3

— ANI (@ANI) August 20, 2022