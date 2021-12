Punjab Police Violent Crackdown: कुछ ही दिन पहले की बात है जब दिल्ली (Delhi) में गेस्ट टीचर्स (Guest Teachers) उन्हें पक्का करने की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिधू (Navjot Singh Sidhu) प्रदर्शनकारी शिक्षकों की आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे. दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) उत्तर प्रदेश में महिलाओं को केंद्र में रखकर कर राजनीति कर रही हैं. उन्होंने नारा भी दिया है, ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं.’ अब पंजाब (Punjab) की तस्वीर भी देख लेते हैं. राज्य में कांग्रेस की सरकार है. राजनीतिक पार्टियों की करनी और कथनी में फर्क स्पष्ट हो जाएगा. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjeet Singh Channi) ने बुधवार को संगरूर में रैली की. इस दौरान पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे क्वालिफाइड टीचर्स के मुंह बंद करके घसीटते हुए और जीप में भरते हुए देखे गए. इसमें महिलाएं भी शामिल थी. यानी ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ सिर्फ यूपी तक और सिधू का प्रदर्शनकारी गेस्ट टीचर्स को समर्थन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है, पंजाब में दोनों वरिष्ठ नेता चुपचाप यह सब होते देखेंगे.Also Read - Video: Miss Universe 2021 हरनाज कौर संधू सुंदरता का ताज जीतने के बाद लौटी देश, मुंबई में हुआ स्‍वागत

दरअसल मुख्यमंत्री चन्नी की संगरूर रैली के दौरान क्वालीफाइड टीचर प्रदर्शन कर रहे थे. उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है. 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें नौकरी देने का वादा किया था. पुलिस ने मुख्यमंत्री की रैली के दौरान प्रदर्शन कर रहे क्वालिफाइड टीचर्स को सरकार के खिलाफ नारे लगाने से रोकने के लिए उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर मुंह बंद किए और रैली स्थल से घसीटते हुए उन्हें जीप और बसों में बिठा दिया. यही नहीं बस की खिड़कियों से नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी बरसाईं.

घटनास्थल से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां महिला प्रदर्शनकारियों के मुंह में उनके ही दुपट्टे को ठूंसकर उन्हें कपड़े और गर्दन पकड़कर पुलिसकर्मी घसीटते हुए ले जाते हुए देखे गए. बस में बिठाने के बाद भी जब सरकार विरोधी नारे बंद नहीं हुए तो जबरदस्ती बस के शीशे बंद किए गए और खिड़की से न हटने पर बाहर से डंडे की मदद से उन्हें अंदर की ओर धक्का देने के वीडियो और भी विचलित करने वाला है.

प्रदर्शन कर रहे पुरुषों के साथ मुख्यमंत्री के समर्थकों ने भी मारपीट की. एक व्यक्ति को प्रदर्शनकारी को उसकी गर्दन से पकड़कर ले जाते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है, जिसमें वह हाथ से ही प्रदर्शनकारी का मुंह बंद कर रहा है. अन्य लोग उनकी मदद करके प्रदर्शनकारियों को बस में भरते हुए दिखे.

#WATCH | Punjab Police detained unemployed BEd TET (teacher eligibility test) qualified teachers who protested in CM Charanjit Singh Channi's rally in Sangrur earlier today pic.twitter.com/vFc0g59iGl

— ANI (@ANI) December 14, 2021