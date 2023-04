Amritpal Singh Arrested LIVE Update: पुलिस के शिकंजे में भगोड़ा अमृतपाल सिंह, मोंगा से किया गया अरेस्ट; असम ले जाने की तैयारी

live

Amritpal Singh Arrested LIVE Update: खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह मोंगा से गिरफ्तार किया गया है. अमृतपाल 18 मार्च से फरार चल रहा था. जी मीडिया संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमृतपाल सिंह को मोगा के रोड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया है. पंजाब पुलिस के सूत्रों के अनुसार अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया सकता है. अभी हाल में अमृतपाल की पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था. वह विदेश जाने की फिराक में थी.

इससे पहले शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है. भगोड़े कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के दो और सहयोगियों को 18 अप्रैल को पंजाब और दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त अभियान में पंजाब के मोहाली में गिरफ्तार किया गया था.15 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने उनके करीबी सहयोगी जोगा सिंह को फतेहगढ़ के सरहिंद से गिरफ्तार किया था. खालिस्तान समर्थक नेता के एक और करीबी पापलप्रीत सिंह को 10 अप्रैल को पंजाब पुलिस और इसकी काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था.