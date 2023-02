Punjab News: पंजाब में अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर ‘वारिस पंजाब डे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने पुलिस थाने के बाहर जोरदार हंगामा किया.अमृतपाल के समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों से पुलिस बेरिकेड्स तोड़े. वे अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए थे. भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की. मिली जानकारी के अनुसार, अमृतपाल के समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर थाने में पहुंच गए. पुलिस और प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है. हंगामा कर रहे लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए.

पुलिस थाने से करीब 500 मीटर का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. आप-पास की दुकानों और बाजारों को बंद करवा दिया गया है. रास्ते बंद कर दिए गए हैं. पुलिस किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं दे रही है. अमृतपाल सिंह के समर्थकों के उपद्रव का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि थाने के बाहर तलवार लेकर बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस के बेरिकेड्स तोड़ रहे हैं.