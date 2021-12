Harbhajan Singh: एक दिन पहले ही क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) अब कौन सी पारी खेलेंगे? क्या वह राजनीति करेंगे? हरभजन सिंह को लेकर अब ऐसे ही कयास लगाये जा रहे हैं. कई सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) का अहम हिस्सा रहे हरभजन सिंह ने खुद इसका जवाब दिया है. हरभजन सिंह ने बताया कि आगे वह क्या करने वाले हैं. राजनीति में जाएंगे तो किस पार्टी में जाएंगे, इसका ज़िक्र भी हरभजन सिंह ने किया है. हरभजन सिंह के बयानों से तय है कि वह सार्वजनिक तौर पर जल्दी ही इसका ऐलान भी करेंगे. बहुत संभावना है कि वह राजनीतिज्ञ की भूमिका में नज़र आएंगे.Also Read - Uttarakhand Elections: चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, Congress में जा सकते हैं मंत्री हरक सिंह रावत

टर्बनेटर के नाम से मशहूर दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने कांग्रेस (Congress) में शामिल होने के सवाल पर कहा कि मुझे अलग-अलग पार्टियों से शामिल होने के ऑफर मिले हैं. मैंने नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) से बतौर क्रिकेटर मुलाकात की थी. मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है.

I know politicians from every party. I’ll make an announcement beforehand if I’ll join any party. Will serve Punjab, maybe via politics or something else, no decision has been taken yet:India off-spinner Harbhajan Singh announced his retirement from all forms of cricket on Friday pic.twitter.com/TTOd5lSRNW

— ANI (@ANI) December 25, 2021