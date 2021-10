capt Amarinder Singh To launch a political party soon : पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (capt Amarinder Singh) ने कहा कि वह जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे. नयी पार्टी बनाने की घोषणा करने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकाली समूह से अलग हुए दलों समेत समान विचार धारा की पार्टियों से साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने का भी विचार है. कैप्‍टन ने बीजेपी के साथ भी समझौते की उम्‍मीद जताई है.Also Read - UP: BJP समर्थित बागी सपा विधायक नितिन अग्रवाल बड़े अंतर से यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए, CM योगी ने SP पर हमला किया

पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के पार्टी के गठन को लेकर दिए गए बयान को उनके मीडिया सलाहकार ने भी ट्वीट करके बताया है.

“Will not rest till I can secure the future of my people and my state. Punjab needs political stability and protection from internal & external threats,” tweets Raveen Thukral, media advisor to former Punjab CM Amarinder Singh pic.twitter.com/j02XMjECsH

