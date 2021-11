Farm Laws: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुपर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों (Farm Laws) को वापस लेने का एलान किया. यह घोषणा तब की गई, जब इन कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का एक समूह पिछले एक साल से दिल्ली की अलग-अलग सीमा पर आंदोलन कर रहा है. मोदी सरकार के फैसले पर पंजाब में BJP की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) का भी रिएक्शन आया है. मालूम हो कि कृषि कानूनों के विरोध में ही अकाली दल ने BJP से नाता तोड़ लिया था.Also Read - राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले- किसानों के सत्याग्रह ने अहंकार का सिर झुका दिया

ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिरोमणि अकाली दल (SAD) और BJP के बीच एक बार फिर गठबंधन होगा? हालांकि SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने इस संभावना को खारिज कर दिया है. सुखबीर बादल ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, 'आंदोलन के दौरान 700 जानें गई हैं, शहादतें हो गई हैं, यही बात मैंने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी से कहा था कि जो आपने काले कानून बनाए हैं, इन्हें देश के किसान नहीं मानते. आप मत कानून लेकर आएं, जो हमने बात कही थी वह सच हुई.'

#WATCH | Punjab: Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal denies possibilities of allying with BJP after the repeal of three #FarmLaws pic.twitter.com/qclGIEyNq9 — ANI (@ANI) November 19, 2021

इस दौरान जब सुखबीर बादल से पूछा गया कि क्या अकाली दल दोबारा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेगी? उन्होंने इस सवाल का जवाब ना में दिया.

उधर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया है. पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की. अमरिंदर सिंह ने कहा कि ‘प्रकाश पर्व पर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त (Farm Laws Repeal) करने का फैसला लिया गया और किसानों से माफी मांगी. इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. मैं इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का शुक्रगुजार हूं. इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता.

On Prakash Parv took the decision to repeal the 3 #FarmLaws & apologised to the farmers. There can be nothing bigger than this. I'm thankful to him that PM & HM for this, nobody can do anything more than this: Former Punjab CM Captain Amarinder Singh pic.twitter.com/7zQfdEQVNq — ANI (@ANI) November 19, 2021

वहीं, अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) से जब यह पूछा गया कि कृषि कानूनों को वापस लिये जाने का फैसला लिया जा चुका है तो क्या अब वह बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? जवाब में अमरिंदर सिंह ने कहा, ‘मैं तीन महीने से कह रहा था. मैंने कहा था कि किसानों का मुद्दा पहले आता है, उसके बाद ही हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे.

I had been saying for three months. I had said that the farmers' issue comes first, only then would we have seat adjustment with you: Former Punjab CM & ex-Congress leader Captain Amarinder Singh when asked that what would be his next step, if his party would go with BJP pic.twitter.com/AduYwPGaKF — ANI (@ANI) November 19, 2021

मालूम हो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में कांग्रेस (Congress) का दामन छोड़कर अपनी नई पार्टी का ऐलान किया था. दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात भी की थी. उस समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अमरिंदर सिंह बीजेपी (BJP) में शामिल हो सकते हैं. हालांकि जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि कृषि कानूनों को वापस लिये जाने के बाद ही वह बीजेपी के साथ गठबंधन के बारे में सोचेंगे. बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Polls 2022) होने हैं.

