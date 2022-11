पंजाब: मृतक शिवसेना नेता के बेटे ने कहा, मांगें पूरी नहीं होने तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, विदेश से मिल रहीं धमकी

Punjab, Amritsar, Shiv Sena, Sudhir Suri Murder Case: पंजाब के अमृतसर में शिवसेना (टकसाली) नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद उनके बेटे माणिक सूरी ने आज शनिवार को कहा कि हमें (सूरी के परिवार को) बाहर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

बता दें कि पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को शिवसेना (टकसाली) नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मृतक शिवसेना नेता के बेटे ने कहा, हमें बाहर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं. हमने डीजीपी को बताया है और लिखित में भी दिया है. हम अपने पिता के लिए शहीद का दर्जा, लापरवाह अधिकारियों के निलंबन और सुरक्षा और हमारे लिए एक और आवास की मांग कर रहे हैं. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.