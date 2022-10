मोहाली (पंजाब): वैश्विक शांति का संदेश देने के लिए पंजाब के मोहाली में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलाया गया है. कार्यक्रम के आयोजकों ने दावा किया. आयोजको ने कहा कि विश्व रिकॉर्ड के साथ संपन्न हुए इस आयोजन के लिए 10,000 से अधिक लोगों ने तेल प्रदान किया. पंजाब के मोहाली में लगभग 1,000 किलोग्राम स्टील से निर्मित, 3.37 मीटर व्यास वाले दुनिया के सबसे बड़े दीपक को शनिवार शाम को प्रज्वलित किया गया.Also Read - Happy Diwali 2022 shayari in Hindi: दिवाली पर सुनाएं अपनों को ये लाजवाब शायरी, अनोखे तरीके से मनाएं त्योहार

विश्व शांति, एकता, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद का संदेश देने के लिए लगभग 1,000 किलोग्राम स्टील से निर्मित, 3.37 मीटर व्यास वाले दुनिया के सबसे बड़े दीपक को शनिवार शाम आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल (अवकाशप्राप्त) के जे सिंह ने प्रज्वलित किया.

भारतीय समाज के विविध ताने-बाने और विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले 'हीरो होम्स' के 4,000 निवासियों सहित 10,000 से अधिक लोगों ने शांति के इस अनूठे प्रतीक के लिए 3,129 लीटर जैविक और दीया-उपयुक्त तेल जुटाया. अपने परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले 'हीरो होम्स', हीरो एंटरप्राइज की रियल एस्टेट शाखा 'हीरो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड' की एक आवासीय इकाई है.

