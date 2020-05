नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्‍यों में से एक राजस्‍थान में शुक्रवार को इस जानलेवा वायरस से मरने की संख्‍या 100 हो गई. राज्‍य में 64 नए केस के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3491 हो गया है. कुल 3491 संक्रमितों में से 1475 मरीजों का सक्रिय केस के रूप में इलाज चल रहा है. Also Read - 24 घंटे में कोरोना के 3390 नए मामले सामने आए, 42 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोई नया मामला नहीं: स्वास्थ्य मंत्रालय

बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 1,886 और संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है. Also Read - गर्म, नम मौसम से नहीं रुक सकता है कोरोना संक्रमण का प्रसार, अध्ययन में ये बात आई सामने

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि अजमेर में एक और संक्रमित की मौत हो गई, इससे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 100 हो गई है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी न किसी अन्य गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे. Also Read - महाराष्‍ट्र में सभी University के छात्रों को प्रमोशन, सिर्फ Final year वालों की होगी परीक्षा

64 more people have tested positive for #COVID19 in Rajasthan, taking the total number of cases to 3491 out of which 1475 cases are active. Number of deaths stands at 100: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/RBtv6Gy9u3

— ANI (@ANI) May 8, 2020