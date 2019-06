बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव में रविवार को एक हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई. कई लोग घायल हो गए. एएनआई के अनुसार, इस दौरान 24 लोग घायल भी हो गए हैं. मृतकों की संख्या का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. बताया जा रहा है कि जसोल गांव के धाम में कथा के लिए बड़ा पंडाल लगाया गया था. रविवार दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश से पंडाल का कुछ हिस्सा गिर गया और इससे वहां भगदड़ मच गई. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है. राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर इस दुखद हादसे पर गहरा दुख व्‍यक्‍त किया है.

घटना की अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जसोल गांव के धाम में कथा के लिए बड़ा पंडाल लगाया गया था. लोग यहां पर रामकथा सुनने आए थे. रविवार दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश और तूफान के कारण ये टेंट गिर और इससे वहां भगदड़ मच गई. इससे वहां करंट फैल गया. जिस कारण 14 लोगों की मौत हो गई. पंडाल का कुछ हिस्सा गिर गया.

#UPDATE: Death toll rises to 14 in the incident where a ‘pandaal’ collapsed in Barmer, Rajasthan. https://t.co/Pe7wcs6dsB — ANI (@ANI) June 23, 2019

इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए इस घटना को दुर्भाग्‍यशाली बताते हुए कहा कि घटना के शिकार लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं. घायल लोगों के शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूं.

Prime Minister Narendra Modi: Collapse of a ‘Pandaal’ in Rajasthan’s Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery. (file pic) pic.twitter.com/CEFd2aNUEf — ANI (@ANI) June 23, 2019

राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर इस दुखद हादसे पर गहरा दुख व्‍यक्‍त किया है.

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot expresses condolences on the incident where 14 people have died after a ‘pandaal’ collapsed in Barmer, Rajasthan. pic.twitter.com/J0t47h8F0Q — ANI (@ANI) June 23, 2019

पुलिस का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, जिनको पास के बालोतरा और अन्य कस्बों के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह भाटी के अनुसार, कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि दसियों लोग घायल हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. (इनपुट- एजेंसी)