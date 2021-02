राजस्‍थान (Rajasthan) के जोधपुर में जोधपुर केंद्रीय कारागार (Jodhpur Central jail) के प्राधिकारियों ने विचाराधीन कैदियों से 17 सेल फोन, 18 सिम कार्ड और तीन चार्जर जब्त किए हैं. एक जेल अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. बुधवार रात को जेल अधिकारियों द्वारा चलाए गए एक अभियान में यह जब्ती की गई, बाद में इस अभियान में जोधपुर पुलिस भी शामिल हो गई थी. Also Read - Unnao Case: FSL Report में खुलासा, लड़कियों को दिए गए पानी में मिलाया गया था Herbicide



राजस्थान के कारागार महानिदेशक राजीव दासोत ने मामले में जांच का आदेश दिया है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया जोधपुर की सेंट्रल जेल में कल कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए. पुलिस ने कहा, “हमने जेल के तीन अलग-अलग वार्डों में 17 मोबाइल फोन, 18 सिम और 3 चार्जर बरामद किए हैं. एफआईआर दर्ज की गई है. जांच जारी है”

