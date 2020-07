जयपुर: राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल (एसओजी) ने विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के आरोपों में दो और प्राथमिकियां शुक्रवार को दर्ज कीं. ये प्राथमिकियां कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर दर्ज की गई हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार किया है. Also Read - Rajasthan Political Crisis News Update: कांग्रेस ही नहीं भाजपा भी है दो फाड़! पूर्व सीएम वसुंधरा की चुप्पी के क्या हैं मायने?

बता दें कि राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को गिराने के षड्यंत्र और विधायकों को प्रलोभन दिए जाने के मामले में एसओजी इन्हें मिला कर अब तक तीन एफआईआर दर्ज कर चुकी है. वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ”मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। ऑडियो में मेरी आवाज नहीं हैं.” Also Read - BJP ने विधायकों की निष्ठा खरीदकर सरकार गिराने की कोशिश की, यह लोकतंत्र का काला अध्‍याय: कांग्रेस

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़ ने बताया, ”विधायकों की खरीद फरोख्त और सोशल मीडिया में वायरल हुए कथित ऑडियो की जांच के लिए आईपीसी की धारा 124 ए तथा 120 बी के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई हैं.’’ उन्होंने कहा कि ऑडियो रिकार्डिंग में जिन संजय जैन का नाम सामने आया है, उन्हें गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की जा रही है.

Bhanwar Lal Sharma, Gajendra Singh and Sanjay Jain have been named in the FIR. I have mentioned only Gajendra Singh, people are making guesses, Special Operations Group (SOG) will find out in the investigation: Mahesh Joshi, Congress Chief Whip #Rajasthan https://t.co/EfgUyAjABx pic.twitter.com/bYE110GYLq

— ANI (@ANI) July 17, 2020