जयपुर: राजस्थान के बूंदी जिले में बुधवार को सुबह हुए एक हादसे में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई. बूंदी में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर एक गांव के पास एक बस के नदी में गिरने से कई लोगों के मरने और घायल होने की आशंका है. शुरुआती खबरों के अनुसार, हादसे में कम से कम 24 लोगों के मरने की आशंका है, कई अन्य घायल हैं.

यह हादसा राजस्‍थान में बूंदी जिले में कोटा लालसोत मेगा हाईवे पर एक गांव के पास हुआ.

Rajasthan: Several feared dead after a bus falls into a river near a village on Kota Lalsot Mega Highway in Bundi. More details awaited. pic.twitter.com/FlLtjes9H7

