Flights Cancelled: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jaipur International Airport) से समर शेडयूल (Summer Schedule for Flights) के दो दिनों में ही एयरपोर्ट से उड़ानों के संचालन प्रभावित होता नजर आ रहा है. मनमानी के चलते आनन-फानन में एयरलाइन कंपनियों (Airline Companies) की ओर से उड़ानों के रद्द करने का सिलसिला एक बार फिर हावी हो गया है. मंगलवार सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक की कुल चार उड़ानों को रद्द (Four Flights Cancelled from Jaipur Airport) कर दिया है. आज दोपहर 12 बजे तक की जयपुर से इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines Bengluru Flights) की बेंगलुरू, इंडिगो एयरलाइन की पटना, एयर एशिया (Air Asia Chennai Flights) की चेन्नई, एयर एशिया की मुंबई की उड़ानों (Air Asia Mumbai Flights) को संचालन कारणों के चलते रद्द करने की बात सामने आई है. उड़ना रद्द होने के चलते एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.Also Read - ये है भारत का पेरिस कहा जाने वाला 'गुलाबी शहर', घूमिये तो सही..मोहब्बत हो जाएगी

यात्रियों ने बताया कि उड़ान रद्द करने से पहले उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई. न ही एयरलाइन ने उनके लिए कोई वैकल्पिक उड़ना की व्यवस्था की. एयरलाइन मैनेजर्स के अनुसार यात्रियों को शाम तक अन्य उड़ानों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि संचालन कारणों के चलते उड़ानों को रद्द किया गया है. इस बीच जयपुर से शाम को मुंबई और दिल्ली जाने वाली उड़ान को भी रद्द कर दिया गया है. Also Read - महिला सशक्तिकरण देखना है तो भारत में देखो, दुनिया के किसी भी देश में इतनी महिला पायलट नहीं..बताया Jyotiraditya Scindia ने

बैंकॉक की उड़ान पर भी असमंजस

जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बैंकॉक की फ्लाइट भी शुरू हो सकती है. थाई एयर एशिया एयरलाइन बैंकॉक के लिए फ्लाइट शुरू करेगी, जो कि अगले माह शुरू हो सकती है. वर्तमान समय में जयपुर से रोजाना 55 के आसपास उड़ानों का संचालन हो रहा है. इस बीच शेडयूल लागू होने के बाद उड़ानों का दायरा 70 के पार पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन यह दायरा फिलहाल अपने पूरे आंकड़े को पार करना नामुमकिन नजर आ रहा है. हालांकि जयपुर से पहली बार पटना और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के लिए सीधी उड़ान शेड्यूल में शामिल की गई. लेकिन यह उड़ान भी दो दिन में संचालित नहीं हो सकी. पंजाब के आदमपुर यानी जालंधर, मध्यप्रदेश के भोपाल, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और उत्तरप्रदेश के वाराणसी के लिए भी लम्बे समय बाद हवाई सेवाएं शुरू होंगी. Also Read - अभी से चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन

(इनपुट- दामोदर प्रसाद)