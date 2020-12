Marriage in PPE kit: कोरोना महामारी के चलते शादी विवाह के कार्यक्रम पर बुरा असर पड़ा है. राजस्थान के बाराँ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां दूल्हा और दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर शादी की. अब इनकी शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - Delhi Coronavirus Update: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2700 से अधिक मामले और 69 की मौत

दरअसल हर लड़की का सपना होता है कि वह अपनी शादी में अच्छे-अच्छे कपड़े और गहने पहने. लेकिन कोरोना ने इस लड़की के सपनों पर पानी फेर दिया. राजस्थान के बारां जिले के शाहाबाद शहर में एक जोड़े की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.

Also Read - 'कोविड वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग का खतरा, पुलिस को निभानी होगी अहम भूमिका'

यहां के केलवाड़ा कोविड केंद्र में जोड़े ने पीपीई किट पहनकर शादी रचाई क्योंकि दुल्हन की COVID19 रिपोर्ट शादी वाले दिन ही पॉजिटिव आई. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों परिवारों ने शादी के मुहूर्त को आगे न बढ़ाते हुए उसी दिन शादी करने का फैसला किया.

हालांकि सरकार के कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करते हुए विवाह समारोह आयोजित किया गया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा दुल्हन ने एक ही रंग की पीपीई किट पहनी हुई है. दोनों ने फेस शील्ड को भी लगाया हुआ है. लड़के ने हार पहनने के अलावा पगड़ी भी पहनी हुई है.

दूल्हा दुल्हन के अलावा पंडित व परिवार वालों ने भी सफेद कलर की पीपीई किट पहनी हुई है.

#WATCH Rajasthan: A couple gets married at Kelwara Covid Centre in Bara, Shahbad wearing PPE kits as bride’s #COVID19 report came positive on the wedding day.

The marriage ceremony was conducted following the govt’s Covid protocols. pic.twitter.com/6cSPrJzWjR

— ANI (@ANI) December 6, 2020