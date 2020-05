नई दिल्लीः राजस्थान (Rajasthan) में टिड्डियों के हमले से किसान खासे परेशान हैं. सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सरकार भी टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. लेकिन, हर कोशिश के बाद भी सरकार को सफलता मिलती नहीं दिख रही है. इस बीच राजस्थान सरकार ने टिड्डियों के हमले को नियंत्रित करने के लिए एक नई कवायद शुरू की है, जिसके तहत अब टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है. Also Read - टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन के जरिए किया जा रहा कीटनाशक का छिड़काव

राजस्थान में टिड्डियों के चलते पूरी खेती नष्ट हो रही है. किसानों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है. ऐसे में राजस्थान सरकार ने ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया है. यह कीटनाशक फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए छिड़का जा रहा है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कई शहरों में टिड्डी दल का आक्रमण जारी है, ऐसे में किसानों की समस्या को समझते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. टिड्डी दल ने धोलापुर शहर में भी काफी आतंक मचाया. इसके डर से लोग घरों के अंदर ही दुबके रहे.

Rajasthan: A swarm of desert locusts, which is a type of a species of short-horned grasshoppers, flew across Sri Ganganagar district today. pic.twitter.com/HPOTGqMdNK

— ANI (@ANI) May 28, 2020