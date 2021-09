राजस्थान के बाड़मेर सेक्टर के पास NH-925A पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया, इस दौरान इसमें इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट विमानों ने लैंडिंग की है. इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज बाड़मेर सेक्टर के पास NH-925A पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है. इस इमरजेंसी हवाई पट्टी से पकिस्‍तान की सीमा करीब 40 किलोमीटर दूर लगी हुई है.Also Read - मंत्रिमंडल ने वायुसेना के लिए 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को दी मंजूरी, 40 विमान देश में ही बनेंगे

राजस्थान में जालोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली बार सुखोई सुखोई एसयू-30 एमकेआई लड़ाकू विमान उतरा. Also Read - Afghanistan Crisis: तालिबान से चीन की दोस्ती पर बोले जो बाइडन- खतरा ज्यादा है, तो समझौता करेंगे ही

#WATCH | For the first time, a Sukhoi Su-30 MKI fighter aircraft lands at the national highway in Jalore, Rajasthan pic.twitter.com/BVVOtCpT0H

Also Read - पाकिस्तानी तालिबान को पत्रकारों ने कहा ‘आतंकवादी और चरमपंथी’, चेतावनी मिली

राजस्थान के जालोर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन फील्ड पर C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान ने भी लैंडिंग की है.

Defence Minister Rajnath Singh, Road Transport Minister Nitin Gadkari, Air Chief Marshal RKS Bhadauria, and Chief of Defence Staff General Bipin Rawat attend a programme held on the occasion of inauguration of Emergency Field Landing at the National Highway in Jalore, Rajasthan pic.twitter.com/2lLTe7qZVA

— ANI (@ANI) September 9, 2021