अलवर: अलवर से सांसद महंत बालकनाथ उस समय बाल- बाल बच गये जब उनका हेलिकॉप्टर यहां कोटकासिम क्षेत्र में नियंत्रण खोने के बाद हवा में लहराते हुए हवाई पट्टी पर नहीं उतर सका और दिल्ली लौट गया. इसके बाद सांसद महंत बालकनाथ सड़क मार्ग से कार्यक्रम में पहुंचे.

#WATCH Alwar: Chopper with Alwar BJP MP Mahant Balaknath onboard appeared to have lost control but regained it later and flew off. #Rajasthan pic.twitter.com/aIHaIHTMuh

— ANI (@ANI) June 30, 2019