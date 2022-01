राजस्थान के अलवर में एक नाबालिग मूक-बधिर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. उसके बाद लहूलुहान स्थिति में उसे पुलिया के पास सड़क पर फेंक दिया गया. दु़ष्कर्मियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और उसके कई अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया. नाबालिग लड़की का इलाज कर रहे पांच डॉक्टरों की टीम में शामिल एक डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि ढाई घंटे तक सर्जरी हुई. इस घटना के बाद से ही लोगों में भारी गुस्सा है. अब इस संबंध में प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री विकास मंत्री ममता भूपेश का बयान आया है. उनका कहना है कि पुलिस दोषियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है.Also Read - MS Dhoni Ka Video: पत्नी साक्षी के पीछे डांस करते दिखे महेंद्र सिंह धोनी, दिल छू रहा कैप्टन कूल का यह अंदाज- देखें वीडियो

ममता भूपेश ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सरकार की पूरी कोशिश है कि सब जगह से सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएं और दोषियों को जल्दी पकड़ जाए. और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ सरकार अकेल कोशिश नहीं कर सकती. हमे सामूहिर रुप से हर व्यक्ति को मन में ये चीज उठानी होगी क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छिपे हुए हैं. दरिंदों को कोई तिलक नहीं लग रहा कि वो दरिंदा है. क्या पता कौन किस रुप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया. हम सब लोगों को समाज में सकारात्मक माहौल, बच्चियों के प्रति इज्जज, श्रद्धा रखनी होगी. आप सभी लोगों से निवेदन करती हूं कि समाज को आगे आकर पहल करनी होगी. सबकी ये जिम्मेदारी है कि सभी बच्चियां सुरक्षित रहें. वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके और घर पहुंच सके."

#WATCH | On the Alwar rape case, Rajasthan WCD Minister Mamta Bhupesh says, “Govt alone can’t stop such incidents. A collective resolve is needed in the society. Such persons don’t come from outside. Darindon ko koi tilak nahi laga hai.” pic.twitter.com/tzmkwP1swn

