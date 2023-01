VIDEO: लाखों रुपयों से भरा एटीएम दो बार ले गए चोर, करतूत देखकर आप भी कहेंगे-वॉट एन आइडिया सरजी

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर जिले में दो बार चोरों ने एक ही तकनीक अपनाकर लाखों रुपयों से भरा एटीएम चुरा लिया. पहली घटना अरांई कस्बे की है जहां पावर हाउस चौराहा के पास स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोर उखाड़कर अपने साथ ले गए. एटीएम में 30 लाख रुपये कैश थे. एटीएम चुराने के लिए चोरों ने पहले बिजली काटी फिर सीसीटीवी कैमरों पर काले रंग का स्प्रे किया और ATM मशीन उठाकर अपने साथ ले गए. चोरों ने एक ही टेक्निक से दो एटीएम चुरा लिए हैं.

एटीएम चोरी की दूसरी घटना रूपनमगढ़ में सामने आई है जहां चोरों ने ठीक वही तकनीक अपनाकर लाखों रुपये कैश से भरा एटीएम चुरा लिया. एडिशनल एसपी, ग्रामीण वैभव शर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में चोरों के लूट का तरीका एक जैसा ही है. ये किसी एक ही गिरोह का काम हो सकता है.