जैसलमेर (राजस्थान): अमित शाह (Amit Shah) राजस्थान के जैसलमेर की दो दिवसीय दौरे पर हैं. वह अपने दौरे की पहली रात 'रोहिताश' सीमा चौकी पर बिता रहे हैं, जहां वह 'बड़ा खाना' (दावत) के दौरान जवानों के साथ भोजन भी किया. अमित शाह ने एक 'सैनिक सम्मेलन' में सैनिकों से कहा, ''मैं आज रात यहां आपके साथ इस चौकी पर रुकने वाला हूं और यह आपकी कठिनाइयों को समझने और समस्याओं को कम करने के तरीके खोजने का प्रयास है.'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवार के साथ बिताये जाने वाले समय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में भारत के सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं.

राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 'रोहिताश' चौकी पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ''सरकार उन सैनिकों के कल्याण के लिए सब कुछ करेगी जो मातृभूमि की रक्षा में अपने जीवन के सुनहरे दिन बिताते हैं.'' उन्होंने कहा कि रोहिताश चौकी पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान बीएसएफ और सेना के जवानों के गौरव और बहादुरी की गवाह है. शाह ने कहा कि उनकी सरकार ने जवानों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक बिंदु बनाया है और इसीलिए 'आयुष्मान सीएपीएफ' योजना शुरू की गई है.

Rajasthan: Union Home Minister Amit Shah and Union Minister Gajendra Singh Shekhawat have dinner with BSF jawans and officers at Rohitash border outpost in Jaisalmer. pic.twitter.com/nVmvCYd49q

— ANI (@ANI) December 4, 2021