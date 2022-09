जोधपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें पहले भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए. साथ ही, उन्होंने राजस्‍थान की गहलोत सरकार पर वोट बैंक एवं तुष्टिकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया. अमित शाह ने रावण चबूतरा मैदान में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का जिक्र करते हुए उन्‍होंने कहा- ‘‘अभी-अभी राहुल बाबा, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं. विदेशी टी-शर्ट पहनकर वह भारत जोड़ने निकले हैं.’’Also Read - भाजपा का बड़ा आरोप, कहा- हिंदू विरोधी हैं राहुल गांधी, एक बार फिर सामने आया असली चेहरा

अमित शाह ने कहा, ‘‘मैं राहुल बाबा और कांग्रेसियों को संसद में दिया गया उनका एक भाषण याद दिलाता हूं. राहुल गांधी ने कहा था कि भारत राष्ट्र है ही नहीं. राहुल बाबा, किस किताब में आपने यह पढ़ा है? यह तो वह राष्ट्र है जिसके लिए लाखों, लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी भारत जोड़ने न‍िकले हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भारत के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है.’’ Also Read - Controversial Tamil Pastor : कांग्रेस का पलटवार, 'ये BJP का टिपिकल तरीका', कहा- वो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से निराश

#WATCH | “Rahul baba (Rahul Gandhi) is going on Bharat Jodo yatra wearing a foreign t-shirt… He needs to read India’s history before going on the Yatra,” says Union Home Minister Amit Shah addressing a BJP workers gathering in Jodhpur, Rajasthan pic.twitter.com/88SFN72fRb

— ANI (@ANI) September 10, 2022