Rajasthan: अमित शाह ने पूछा,आजकल सीएम अशोक गहलोत लाल डायरी से बहुत डरते हैं, लेकिन क्यों डरते हैं?

जयपुर: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने ‘लाल डायरी’ (Red diary) के मुद्दे को लेकर आज शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री (Rajasthan CM ) अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) पर निशाना साधा और उनसे इस मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने को कहा. ‘सहकार किशन सम्मेलन’ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “…आजकल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लाल डायरी से बहुत डरते हैं, लेकिन वह क्यों डरते हैं?… मंत्री अमित शाह ने कहा, लाल डायरी के अंदर, “काले कारनामे छुपे हुए हैं. लाल डायरी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का ब्यौरा है…”

केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह राजस्थान के गंगापुर सिटी शहर में ‘सहकार किसान सम्मेलन’ को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं. क्यों डर रहे हैं भला… जरा बताओ तो राजस्थान वालों? …डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं. अरबों, करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का कच्चा-चिट्ठा… उस लाल डायरी के अंदर है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं गहलोत साहब से कहने आया हूं कि चंद लोग भेजकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता… जरा भी शर्म बची है, तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए… हो जाए दो-दो हाथ. अपने संबोधन के आखिर में उन्होंने कहा, घर में कोई भी डायरी हो, उसका रंग लाल मत रखना. गहलोत जी नाराज हो जाएंगे.