Rajasthan Election Result से पहले अशोक गहलोत ने रात में किया दावा, कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीत रही, BJP को अपनी जीत का भरोसा

जयपुर: राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना (Rajasthan Election Result) आज रविवार को होगी. सत्तारूढ़ कांग्रेस को उम्मीद है कि राज्‍य में हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा और मतदाता उसे फिर से सरकार बनाने का मौका देंगे. कांग्रेस की इस उम्मीद का बड़ा आधार अशोक गहलोत सरकार का कामकाज और जनकल्याणकारी योजनाएं हैं.

वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी (BJP) को लगता है कि राज्य का ‘रिवाज’ कायम रहेगा और राज यानी सरकार बदलेगी. मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार रात एक बार फिर भरोसा जताया कि राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी.

मतगणना से ठीक एक दिन पहले पहले रात में CM गहलोत ने शनिवार रात में कहा, कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है, स्पष्ट बहुमत मिलेगा. गहलोत, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां पार्टी के उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बातचीत की.गहलोत ने रात में कहा, कल मतगणना है, पूरी तैयारी चल रही है. तमाम उम्मीदवारों से बात कर ली है. सब बहुत उत्साहित हैं… कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, वे कल तक आ जाएंगे. कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा.

कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि गहलोत इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. भाजपा ने भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ा है, लेकिन वसुंधरा राजे को उनके समर्थक संभावित दावेदारों में मानते हैं.

राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव को राज (सरकार) और रिवाज बदलने की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है.

#WATCH | Jaipur; Rajasthan CM Ashok Gehlot says, “We came to the war room and spoke to the candidates. They will go to the counting centres… I spoke to them and they are excited and confident about winning. We will win and make a government with a clear majority.” pic.twitter.com/xuqSRt3yY5

— ANI (@ANI) December 2, 2023