जयपुर: कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों के राजभवन में धरना शुरू किए जाने के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार की शाम कहा कि राज्य में उल्टी गंगा बह रही है जहां सत्ता पक्ष खुद विधानसभा का सत्र बुलाना चाहता है और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम तो इसकी मांग नहीं कर रहे. Also Read - अशोक गहलोत की राज्यपाल को धमकी, कहा- एसेंबली सत्र बुलाइए वरना राज्य की जनता...

गहलोत ने राज्यपाल को संवैधानिक मुखिया बताते हुए अपने विधायकों को गांधीवादी तरीके से पेश आने की नसीहत दी. गहलोत ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव पर जल्द ही फैसला करेंगे. Also Read - राजस्‍थान HC ने सचिन पायलट गुट की याचिका पर केंद्र को बनाया पक्षकार, ‘status quo’ का आदेश

गहलोत ने राजभवन के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारी कैबिनेट ने विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया. पहल हमने की. उसका विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए. यही परंपरा रही है लोकतंत्र की. यहां उल्टी गंगा बह रही है, हम कह रहे हैं कि हम सत्र बुलाएंगे और अपना बहुमत सिद्ध करेंगे. कोरोना वायरस और बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे.’’ Also Read - राजस्‍थान की जंग: हाईकोर्ट आज सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याच‍िका पर देगा फैसला

I am sure that Governor will not come under any pressure, he will make a decision. We hope the Assembly session begins soon. So we are sitting here in protest. After he gives us a letter we will decide the further course of action: #Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot https://t.co/yefV1vVp5x

— ANI (@ANI) July 24, 2020