Rajasthan Polls: वोटिंग से ठीक पहले गहलोत का PM मोदी, अमित शाह पर तंज- 'दो गुजराती राजस्थान में घूम रहे हैं इसलिए...'

Rajasthan Assembly Election: राजस्थान में शनिवार (25 नवंबर) को होने वाले मतदान से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर तंज कसा है. राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने PM मोदी और अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि दो ‘गुजराती’ राजस्थान में घूम रहे हैं, इसलिए उनकी जनता से अपील है कि वह एक ‘राजस्थानी’ के लिए मतदान करे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है, इसलिए चुनाव के बाद दोबारा सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में ‘अंडर करंट’ चल रही है और इसकी वजह से कांग्रेस जीतेगी.

गहलोत ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा, ‘दो गुजराती घूम रहे हैं और मैं राजस्थानी हूं. मैं कहां जाऊंगा? मैं तो राजस्थान वासियों के पास जाऊंगा. मेरे लिये तो राजस्थान वासी ही सब कुछ हैं. इसलिये मैं राजस्थान वासियों से कहूंगा कि वे मुझे जिताएं.’ गुजरात के एक विधानसभा चुनाव में गहलोत पार्टी के प्रभारी थे. तब मोदी ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि एक ‘मारवाड़ी’ गुजरात आया है और गुजरात विधानसभा चुनाव जीतना चाहता है. PM मोदी ने कहा था कि वह गुजराती हैं तो कहां जाएंगे?’

#WATCH | Hours before polling in Rajasthan, CM Ashok Gehlot in Jodhpur says, “They (BJP) were trying to topple our government. It is a sin to topple an elected government. The public will take revenge for this. There is an undercurrent in favour of Congress.” pic.twitter.com/AGS4McNr2L

— ANI (@ANI) November 24, 2023