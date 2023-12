अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा का दावा, 18 MLA के साथ मानेसर गए सचिन पायलट के Phone पर सरकार नजर रख रही थी

राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) लोकेश शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य में कांग्रेस सरकार साथी पार्टी नेता की गतिविधियों पर नजर रख रही है. सचिन पायलट ने कहा कि जब वह 2020 में 18 पार्टी विधायकों के साथ मानेसर में थे तो उनका फोन भी टैप किया जा रहा था.

लोकेश शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह राज्य में कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए अशोक गहलोत के निर्देश पर किया जा रहा है.

एएनआई से बात करते हुए, लोकेश शर्मा ने कहा, “राजस्थान में राजनीतिक संकट के दौरान, जब सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ मानेसर गए थे, तो यह स्वाभाविक है कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में आंदोलन पर नज़र रखती है. इसलिए, राज्य सरकार सचिन पर नज़र रख रही थी.” पायलट और जिन लोगों से वह मिल रहे थे. सचिन पायलट पर नजर रखी जा रही थी कि वह कहां जा रहे हैं और किससे फोन पर बात कर रहे हैं ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें.’

शर्मा ने आगे कहा कि पायलट की मॉनिटरिंग के कारण ही कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में सफल रही. लोकेश शर्मा ने कहा, “निगरानी के कारण ही हम कुछ लोगों को वापस ला सके. उनका पीछा भी किया जा रहा था और उनकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी. मेरा मानना है कि सचिन पायलट को इसकी जानकारी थी और उन पर नज़र रखी जा रही थी.”

