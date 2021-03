baby girl born on board an IndiGo flight News: इंडिगो एयरलाइंस की बेंगलुरु से जयपुर (Bengaluru To Jaipur Flight) आ रही एक फ्लाइट की उड़ान के दौरान ही एक महिला यात्री ने एक बेबी गर्ल को जन्‍म दिया है. महिला जब प्‍लेन में बैठी तो प्‍लेन के उड़ान भरते ही उसे प्रसव पीड़ा होने लगी. इस बीच प्‍लेन में एक डॉक्‍टर मौजूद थे, जिन्‍होंने आगे आकर महिला की डिलिवरी कराई और इस काम में उनकी मदद विमान की क्रू मेंम्‍बर्स ने की. Also Read - Top 5 Budget Friendly Places: कम पैसों में बना रहे हैं घूमने का प्लान, तो नॉर्थ इंडिया की ये जगहें हैं आपके लिए Best

दरअसल, बेंगलुरु से जयपुर (Bengaluru To Jaipur Flight) इंडिगो (Indigo Airlines) की उड़ान संख्या 6ई—469 (IndiGo flight 6E-469) ने बेंगलुरु से सुबह 5.58 बजे जयपुर के लिए उड़ान भरी, तभी विमान में सवार महिला को दर्द की शिकायत हुई. फ्लाइट में डॉ. सुबहाना नाजिर मदद के लिए सामने आईं और उन्‍होंने क्रू टीम की महिला सदस्‍यों की मदद से प्‍लेन में ही महिला यात्री का प्रसव कराया. उड़ान के दौरान महिला ने एक बच्‍ची को जन्‍म दिया है.

A baby girl was born on board an IndiGo flight from Bengaluru to Jaipur. Baby was delivered with the help of crew assisted by a doctor on board. Jaipur airport was immediately informed to arrange for a doctor and an ambulance on arrival. Both the baby & mother are stable: IndiGo

— ANI (@ANI) March 17, 2021