Nagaur News: भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, हत्या के आरोपी के घर पर चला बुल्डोजर

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिसके चलते राजस्थान के नागौर में एक नाबालिग की हत्या केआरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया. राजस्थान में ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी आरोपी के खिलाफ इतनी जल्दी एक्शन लिया हो. जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद ने अंगोर जमीन पर कब्जा करके ये मकान बनाया था.

डीएसपी ओमप्रकाश गोदारा ने जानकारी दी कि 17 साल का नाबालिग छात्र 19 जनवरी को गायब हुआ था. जिसके बाद पिता ने कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया, इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए संदिग्धो से पूछताछ की. तभी पुलिस ने संदेह के आधार पर रसूल मोहम्मद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी रसूल मोहम्मद ने सब पुलिस को बताया कि उसने ही छात्र की हत्या की है. जिसके बाद आरोपी के बताने पर पुलिस को 2 फरवरी के दिन गोबर में गड़ा हुआ छात्र का शव बरामद हुआ.

#WATCH | Rajasthan: The house of a murder accused was razed in Nagaur (05/02) pic.twitter.com/L90LZVASO8

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 6, 2024