Bharat Jodo Yatra in Rajasthan: राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा- कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर या गोडसे की नहीं

Bharat Jodo Yatra in Rajasthan: भारत जो-ड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश से राजस्थान में पहुंच गई है. राहुल गांधी पदयात्रा करते हुए राजस्थान पहुंच गए हैं. यहां राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का स्वागत किया गया. अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने राहुल गांधी का स्वागत किया. कमलनाथ भी साथ रहे. राजस्थान में एक सभा में राहुल गांधी ने एक सभा में भाषण दिया. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर या गोडसे की नहीं.

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सुबह 5 बजे से ही सड़कों पर निकल आएंगे. ये महात्मा गांधी की पार्टी है, गोडसे की नहीं है. सावरकर की नहीं है. हम मेहनत करना जानते हैं. हम तपस्या करना जानते हैं. राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आठ घंटे हम लोगों से बात करेंगे और जो सीखा और देखा वो आपको बतायेंगे.