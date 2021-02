Salman Khan, Jodhpur, Blackbuck Poaching Case, Arms Act, Latest news: राजस्‍थान (rajasthan) की जोधपुर (Jodhpur) जिला एवं सत्र अदालत (District and Sessions court) ने 18 साल बाद बॉलीवुड (Bollywood) एक्‍टर सलमान खान के खिलाफ आर्म्‍स लाइसेंस से संबंधित झूठा हलफनामा देने के मामले में आज गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है. जोधपुर कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. Also Read - Blackbuck Poaching Case: सलमान ने काले हिरण के शिकार मामले में मांगी माफी, बोले- गलती हो गई साहब

जिला एवं सत्र जिला जोधपुर जज राघवेंद्र काछवाल ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. ब्लैकबक अवैध शिकार का मामले में राजस्थान में जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था. इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे.

Blackbuck poaching case: Jodhpur District and Sessions Court in Rajasthan dismisses the plea of the Central Government, it was alleged that Salman Khan had presented false affidavit in connection with Arms Act. Centre's plea was earlier dismissed by lower court. pic.twitter.com/EkRhHPEpgd

— ANI (@ANI) February 11, 2021