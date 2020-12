जयपुर: राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक भी मुसलमान को चुनावों में टिकट नहीं देने वाली पार्टी ने एक मुसलमान का इस्‍तेमाल उनकी सरकार गिराने के षड़यंत्र में किया था. Also Read - Open challenge for debate on Farm Laws: मोदी सरकार के मंत्री ने किसानों के मुद्दों पर राहुल गांधी को दी खुली बहस की चुनौती

अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर जयपुर में शुक्रवार को मीडिया से संवाद करते हुए अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि चुनावों में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देने वाली भाजपा ने एक मुसलमान नेता का इस्‍तेमाल पिछले दिनों उनकी सरकार गिराने के षड़यंत्र में किया. Also Read - किसान आंदोलन का एक महीना पूरा, कांग्रेस ने कहा- किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएम मोदी अपनी योजनाएं बताने में लगे हैं

गहलोत ने कहा कि भाजपा ने बिहार व उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को ‘एक दिखावटी टिकट तक’ नहीं दी लेकिन एक मुसलमान का इस्‍तेमाल चुनी हुई सरकार गिराने में करती है. Also Read - MP में स्‍थानीय चुनाव लड़ने की तैयारी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, किसे होगा फायदा, किसे नुकसान

बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती है और सरकारें गिराने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है

अपनी सरकार पर आए संकट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, ”सब हथियार उन्होंने अपना लिए. चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या चाहे जफर इस्लाम… एक नया जफर इस्लाम पैदा हुआ है, देश में… जो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या राजस्थान की … एक मुसलमान को टिकट नहीं देती भाजपा. विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 400 और बिहार में 250 के करीब टिकट दी जाती हैं, भाजपा एक टिकट किसी मुसलमान को नहीं देती. और मुसलमानों को सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है.”

#WATCH | BJP doesn’t give a ticket to Muslims during elections, but they are being used to topple the government: Rajasthan CM Ashok Gehlot (25.12) pic.twitter.com/tF6QMfWBVa

— ANI (@ANI) December 25, 2020