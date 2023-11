Rajasthan Election 2023: BJP ने गुरुद्वारा और मस्जिद पर टिप्पणी करने को लेकर संदीप दायमा को पार्टी से निकला

जयपुर: बीजेपी (BJP) ने रविवार को अलवर में अपने नेता संदीप दायमा ( Sandeep Dayama ) को गुरुद्वारा और मस्जिद पर टिप्पणी करने को लेकर पार्टी से निष्कासित ( expelled from the party ) कर दिया है. हाल ही में तिजारा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित एक रैली के दौरान संदीप दायमा ने विवादित बयान दिया था.

भाजपा राजस्थान की अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत ने कहा, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बयान देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर संदीप दायमा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.

अलवर के तिजारा से पार्टी उम्मीदवार बाबा बालकनाथ द्वारा नामांकन दाखिल करने से पहले तिजारा में एक रैली में बुधवार को दायमा ने कथित तौर पर कहा था कि मस्जिद और गुरुद्वारे एक नासूर बन गए हैं और उन्हें उखाड़ दिया जाना चाहिए। रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे.

तिजारा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष दायमा की टिप्पणी की कड़ी आलोचना हुई, जिसके बाद दायमा ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा उन्होंने मस्जिद और मदरसे के स्थान पर गुरुद्वारे के खिलाफ गलती से कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा, मैं हाथ जोड़कर सिख समाज से माफी मांगता हूं. मुझे पता ही नहीं चला ये गलती कैसे हुई. मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उस सिख समुदाय के लिए गलती कर सकता हूं जिसने हमेशा हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा की है.

In his apology, BJP leader Sandeep Dayma who gave statement of uprooting Gurdwaras & Masjid during his party rally in Tijara, Rajasthan says, “I wanted to say Masjid-Madrasa, but somehow said Gurdwara.” He should be ashamed of this statement too, as speaking against religious… pic.twitter.com/7NeVXABtgz

— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (@SGPCAmritsar) November 2, 2023