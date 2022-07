Rajasthan News: बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि उनको धमकी भरा पत्र मिला है. किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि वह पिछले दिनों उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के परिजनों से मिलने गए थे. इस दौरान उन्होंने अपना एक महीने का वेतन आर्थिक मदद के तौर पर पीड़ित परिवार को दिया था. सांसद ने कहा कि पत्र भेजने वाले ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसा करके अच्छा नहीं किया. अब अगला नंबर तेरा है. बीजेपी सांसद ने बताया कि पत्र भेजने वाले ने अपना नाम कादीर अली लिखा है. किरोड़ीलाल मीणा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है. उन्होंने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है.Also Read - उपराष्ट्रपति बनने वाले राजस्थान के दूसरे नेता होंगे धनखड़, पहले थे भैरों सिंह शेखावत

किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि यह धमकी भरा पत्र उनको 9 जुलाई को मिला. उन्होंने कहा कि अपराधियों में राज्य सरकार का डर नहीं है. मैं किसी भी धमकी से नहीं डरुंगा. राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार को आर्थिक मदद देने पर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण. यह प्रदेश की नाकाम कानून व्यवस्था का एक और बड़ा उदाहरण है. वहीं, बीजेपी सांसद के समर्थक धुंधी राम धडंगा ने कहा कि किरोड़ी लाल को राज्य और केंद्र सरकार सुरक्षा दे और धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

Rajasthan | I received a threat letter dated July 9 where I was threatened for visiting Kanhaiya Lal's home. Criminals are emboldened as State govt is not strict against them. I've sent a letter to CM, probe should be initiated. I won't be scared: BJP MP Kirodi Lal Meena (18.07) pic.twitter.com/a9y7SQ9OjT

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 19, 2022