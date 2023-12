Rajasthan Election: फर्जी वादे करना कांग्रेस की पुरानी आदत, नतीजों से पहले अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान

Rajasthan Assembly Election 2023 Result: राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में एक दिन का समय बचा है. गुरुवार शाम को आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस-बीजेपी दोनों खेमों में हलचल बढ़ गई. हालांकि एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत नहीं मिलती दिखाई दे रही है. ऐसे में यहां की दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) दोनों ने ही जीतने वाले निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों पर नजर जमा ली है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कांग्रेस पर झूठे वादे और झूठी गारंटी का आरोप लगाया है.

अनुराग ठाकुर ने जयपुर में कहा फर्जी वादे और फर्जी गारंटी देना कांग्रेस की पुरानी आदत है. पांच साल तक राहुल गांधी ने राजस्थान में केवल फर्जी वादे किए. मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब बेनकाब हो गई है, कल केवल नतीजे आने बाकी हैं. कल जनता बीजेपी की सरकार बनाएगी.

#WATCH | Jaipur: Union Minister Anurag Thakur says, “The wait of the public will be over…People will be freed from Rajasthan’s Congress govt known for its loot…Claims and false promises are their old habits…BJP will form the govt…” pic.twitter.com/dyjVEmEZri

— ANI (@ANI) December 2, 2023