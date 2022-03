Tax Free The Kashmir Files: कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और नरसंहार (Kashmiri Pandit Massacared) पर बनी चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को टैक्स फ्री करने की मांग (Demand for Tax Free) अब राजस्थान (Rajasthan) में भी उठने लगी है. प्रदेश के कोटपुतली शहर (Kotputli City) में आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की. उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा.Also Read - Alwar Viral Video: क्रिकेट खेलने के दौरान मारपीट, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस

भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में फ़िल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है लेकिन राजस्थान में अभी तक नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि यह फ़िल्म कश्मीरी पंडितों की सच्चाई को प्रदर्शित करती है. युवाओं को यह फ़िल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें सच्चाई मालूम हो सके. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि टैक्स फ्री होने पर फ़िल्म को देखने के लिए आमजन और विद्यार्थी भी जा सकेंगे. Also Read - Karnataka HC Hijab Verdict: हिजाब पर आए फैसले से राजस्थान के मुस्लिम संगठनों में रोष, कहा- कोर्ट शरीयत से ऊपर नहीं

बैन की मांग पर नाराज भाजपाई

द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बैन लगाने की मांग को लेकर भाजपाई काफी नाराज दिखे. मालूम हो कि गत दिवस लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद दानिश अली (Danish Ali) ने इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी. दानिश अली ने कहा था कि चाहे कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files) हो या गुजरात फाइल्स (Gujarat Files) लेकिन नफरत फैलाने के लिए फिल्में नहीं बननी चाहिएं. उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों पर रोक लगाई (Ban on Film) जानी चाहिए. दानिश अली ने कहा कि इन फिल्मों से सरकार को भले फायदा होता हो लेकिन राष्ट्र के लिए ये फिल्में सही नहीं हैं. भाजपा के कार्यकर्ताओं को दानिश अली की बात खास पसंद नहीं आई. जिसके बाद उन्होंने शहर में बसपा सांसद का पुतला फूंककर प्रदर्शन भी किया. भाजपा के लोगों ने दानिश अली को बयान पर रोष प्रकट किया और उन्हें कुत्सित सोच का नेता बताया. Also Read - Rajasthan Assembly: विधानसभा में संयम लोढ़ा ने किया कुछ ऐसा कि स्पीकर को बोलना पड़ा- मार्शल,थ्रो हिम आउट

(इनपुट- अमित यादव)