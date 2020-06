जयपुर: राजस्‍थान में सत्‍तारूढ़ कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्‍यसभा चुनावों के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए है कि राज्‍य सभा के चुनाव दो माह पहले हो गए, लेकिन इन्‍हें बिना वजह रोक दिया गया, क्‍योंकि बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई थी. मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भाजपा पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि हम संगठित हैं, हमारे एक भी विधायक का वोट राज्‍यसभा चुनाव में किसी और को नहीं जाएगा. Also Read - भाजपा में सिंधिया की कितनी है पूछ? इन तस्वीरों से आप खुद लगा लीजिए अंदाजा

कांग्रेस की जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉफ्रेंस को सीएम अशोक गहलोत, डिप्‍टी सीएम सचिन पायलट ने संबोधित किया.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान से राज्यसभा की सीट पर कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे और इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा एवं उसके आलाकमान पर आरोप लगाया कि राजस्थान में सरकार तोड़ने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है.

एक-एक वोट हमें मिलेगा चाहे निर्दलीय का हो या बसपा के विधायक

गहलोत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ”राजस्थान में हम दोनों सीटें जीतेंगे और इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए. पूरी उम्मीद करता हूं कि एक-एक वोट हमें मिलेगा चाहे निर्दलीय साथियों का हो या हमारे साथ विलय होने वाले बसपा के विधायकों का वोट हो. भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी से भी दो लोग हमारे साथ आ चुके हैं.’’

We are united. Not a single vote of our MLAs will go to anyone else in Rajya Sabha elections & our two candidates will emerge victorious. Two CPI-M MLAs will support us in the election: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot https://t.co/LQQarfK2dX

— ANI (@ANI) June 12, 2020