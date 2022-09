जयपुर: बीजेपी की राजस्थान इकाई ने गोवंश में फैले लंपी चर्म रोग, युवाओं में बेरोजगारी तथा कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को यहां प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई.Also Read - सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, इस तरह बनाते थे शिकार

प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से विधानसभा की ओर कूच किया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा से पहले 22 गोदाम सर्किल के पास रोक दिया, जहां पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई. कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया.

प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस नीचे उतार दिया. विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा पदाधिकारियों, नेताओं और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बसों में बैठाकर प्रदर्शन स्थल से दूर बनीपार्क में ले जाकर छोड़ दिया.

#WATCH | A huge crowd of BJP members gather in protest in Rajasthan’s Jaipur over the death of thousands of cattle in the state due to lumpy skin disease pic.twitter.com/8WpMtW3n1O

— ANI (@ANI) September 20, 2022